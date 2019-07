Unicef sale contra los antivacunas: "tan peligrosos como una enfermedad"

El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) no se anda con juegos. Y sus portavoces acaban posicionarse firmemente; en contra de la tendencia cada vez más grande de los movimientos antivacunas.

La directora del organismo, Henrietta Fore, acaba de publicar en el blog oficial de las Naciones Unidas un comunicado en donde marca la postura sobre este fenómeno que podría poner en riesgo la vida de millones de niños:

60 years ago, it was all too common to see children suffer like Concepcion, who had to wear leg braces after falling sick with polio.

Today, vaccines have almost eradicated that disease and saved millions of children from dying of measles. pic.twitter.com/mIGIC8hBsl

— UNICEF (@UNICEF) June 28, 2019