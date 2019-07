UNAM: Conoce las fechas de los resultados del examen de admisión

Los resultados del examen de admisión para licenciatura en la UNAM están más cerca que nunca, aquí te decimos cuando serán revelados.

Hay muchas personas que se encuentran en espera de los resultados del examen de la UNAM. Y si tú eres uno de ellos, entonces llegaste al lugar indicado. Continúa leyendo para saber las fechas de los resultados de la máxima cada de estudios.

No los hacemos esperar más

Este viernes 12 de Julio podrás conocer los resultados del examen realizado entre el 25 de Mayo y el 10 de Junio. Así que quienes lo hayan hecho entre estas fechas, solamente deben esperar un poco más.

Recuerda que es importante revisar las redes sociales oficiales de la UNAM, así como su página web. En donde podrás ver los resultados de manera directa sin tener que ir a otras páginas.

Eso si, recuerda que el tráfico de la de página justo ese día puede ser mayor al que por lo general recibe. Así que no te desesperes si no logras entrar las primeras mil veces que recargues la página, es normal. Además es importante que te vayas acostumbrando a que la pagina no funcione si es que logras quedarte con un lugar. Créeme, es el pan de cada día en fechas de re inscripciones.

Así que aquí te dejamos el link de la página para que lo tengas listo para el viernes. Además, puedes realizar tu examen diagnóstico de Inglés en el sitio también. Esto será a partir del mismo 12 de Julio y hasta el 19 de Julio de este mismo año.

Los resultados del examen diagnóstico de inglés no afectarán tu ingreso a la universidad. Sin embargo, en caso de ser seleccionado, es importante que lo realices, ya que es un requisito para entrar a esta escuela.

En el link que les dejamos arriba, ya pueden ver todas las fechas importantes en un calendario muy práctico. Sin más que podamos decir por el momento, les deseamos la más grande las suertes y todo el éxito del mundo.