La UNAM está desarrollando un nuevo anticonceptivo para hombres completamente reversible

La UNAM se encuentra desarrollando un nuevo anticonceptivo para hombres, el cual no tendrá efectos secundarios y es completamente reversible.

La UNAM sigue demostrando porqué es una de las más grandes instituciones en México. Gracias a que recientemente anunciaron que se está creando un anticonceptivo para hombres. No solamente esto es bueno para tener una ofertamos amplia de anticonceptivos. Sino que ayudará a que muchos hombres contribuyan en la tarea del control natal.

Un nuevo medicamento para hombres

Este medicamento no solamente no afectaría la salud de quién lo use, sino que es completamente reversible. De modo que mientras lo sigas tomando, este seguirá haciendo efecto. Pero si decides volver a ser fértil, es tan sencillo como dejar de tomarlo y volverás a serlo.

El anticonceptivo no cuenta con carga hormonal, y se busca que, al dejar de tomarlo, se pueda volver a ser fértil de forma inmediata y sin efectos secundarios.

Fue lo que dijo Claudia Treviño, quien es investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Lo que quieren es que este fármaco tenga una efectividad por arriba de lo que hay en el mercado. Llegando a ser efectivo más allá del 96% al usarlo.

Este compuesto impediría que el espermatozoide nade la distancia necesaria para encontrar al óvulo. Entonces no se encuentran, no hay fecundación.

La manera en que la investigación de este compuesto se está desarrollando, es por medio del estudio del veneno de animales ponzoñosos. El cual podría ser la clave para que se desarrolle esta sustancia que impida que los espermatozoides lleguen al óvulo.

Lo mejor de todo, es que la presentación de este medicamento podría ser tanto en pastillas como en parche. Además, no es necesario ir por el veneno de los animales cada vez que se quiera fabricar. Puesto que ya una vez identificado el compuesto necesario dentro del veneno del animal, se puede reproducir de manera artificial.

Esperemos que este producto pronto se lance al mercado, los mantendremos informados.

Fuente: Gaceta UNAM.