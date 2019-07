Drama: Fallo de Uber terminó cobrando viajes hasta 100 veces más caros de lo presupuestado

Para quienes usan Uber con frecuencia, seguramente ya están familiarizados con el hecho de cobros mayores a la tarifa inicial cuando termina el viaje, todo esto sin precio aviso. Aunque esta vez, sí se trató de un error en la plataforma. Esto sucedió en Washington y San Diego, Estados Unidos.

Hace algunos días, a través de Twitter, muchos usuarios de la app de transporte se quejaron de cobros excesivos. Aparentemente, el algoritmo confundió en dónde deberían estar los puntos y las comas en las cifras a cobrar.

Uno de los ejemplos más alarmantes fue el de Aaron Himelman, cuya esposa tuvo que pagar casi 10 mil dólares por un viaje. En un inicio, el viaje costaría 96.72 dlls. Al completarse, el cargo a la tarjeta llegó por 9,672 dlls. Aaron se quedó en Twitter, pues aseguró que no podían ponerse en contacto con servicio al cliente.

Hey @uber, you charged my wife $9672 for a ride that was listed as $96.72, and there’s no way to get in touch with you.

— Aaron Himelman (@AHimelman) July 17, 2019