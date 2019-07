Uber lanza campaña para que los usuarios revisen los datos de sus viajes antes de embarcarse

¿Demasiadas cuentas "prestadas" quizás?

No es un secreto para nadie, y quizás Uber no lo reconozca nunca directamente, pero hay un serio problema con cuentas "prestadas" o arrendadas, un sub negocio que ha tomado particular fuerza a nivel mundial.

Es por eso que la plataforma de transporte hace un llamado con una nueva campaña, destinada a que los usuarios siempre revisen si las patentes coinciden y si la persona que viene es la de la foto del perfil.

Ahora en Chile y la región, todos los viajes tendrán una notificación con información dentro de la app, tal como se ve en el video, cosa que se chequeen los datos siempre, que es de suma importancia.

Desde Uber nos comentan:

La tecnología de Uber puede hacer que moverse de un lugar a otro sea más seguro que antes, gracias al registro GPS de todos los viajes realizados a través de nuestra plataforma y a la posibilidad de ver la ruta en curso y compartirla en tiempo real con contactos de confianza”. Seguimos trabajando para reforzar la seguridad en el uso de la plataforma. Con esta iniciativa recordamos a los usuarios la importancia de corroborar que se están subiendo al vehículo cuyos datos son los indicados en la aplicación.

Desde la compañía destacan que en la sección ayuda en el frente de la aplicación te puedes contactar directamente con servicios de emergencia, en caso de que suceda cualquier cosa. Además, llaman a denunciar las irregularidades que encuentres a través de la sección "Ayuda".