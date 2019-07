Twitter anuncia rediseño para su plataforma en desktop

Twitter presentó una nueva actualización y un rediseño completo de su plataforma en desktop. Básicamente las principales modificaciones tienen que ver con el posicionamiento en la columna izquierda de las listas, los mensajes, la marca "Explorar", los pines guardados y la información del perfil.

A la columna derecha en tanto se movieron los trends y los seguidores.

Woah, what’s this? A shiny new https://t.co/q4wnE46fGs for desktop? Yup. IT’S HERE. pic.twitter.com/8y4TMzqBGa

— Twitter (@Twitter) July 15, 2019