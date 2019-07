Twitter ya deja ocultar respuestas no deseadas

Twitter tiene rato que se convirtió en un sitio relativamente hostil. Donde la sana convivencia y la información confiable poco a poco se han vuelto algo difícil de encontrar.

Los dueños de la plataforma lo saben, y tienen rato metiendo nuevas funciones que buscan afinar la experiencia para regresarle parte de su inocente esencia original. Pero ahora acaban de hacer una modificación seria que podría cambiar la dinámica por completo.

A través de una publicación en su cuenta oficial, Twitter reveló que han liberado una función nueva con la cual los usuarios ahora tendrán la oportunidad de ocultar respuestas a sus tuits.

We’re testing a feature to hide replies from conversations. This experience will be available for everyone around the world, but at this time, only people in Canada can hide replies to their Tweets.

We want to know what you think. Please Tweet us your feedback and questions! https://t.co/H7iMtEhCUP

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 17, 2019