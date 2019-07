Conflicto sindical podría haber terminado con una serie de Netflix

La serie Tuca&Bertie no será renovada para una segunda temporada

La serie Tuca & Bertie, primer proyecto dirigido por Lisa Hanawalt, fue cancelada. La animación sobre la amistad de dos aves amigas que enfrentan juntas la vida adulta, no será renovada para una segunda temporada por el gigante de streaming. Una noticia muy triste para todos los seguidores de esta animación, y también para los fanáticos de Hanawalt.

La creadora de la serie es también directora de arte de otro proyecto de Netflix, Bojack Horseman. Ambas animaciones son producidas por The Tornante Company, y de hecho el director y creador de Bojack Horseman, Raphael Bob-Waksberg participa como productor ejecutivo de Tuca & Bertie.

No es poco común que series no sean renovadas para nuevas temporadas por bajas audiencias. Sin embargo, esta cancelación de parte de Netflix generó comentarios sobre posibles motivos ocultos tras las acción. Como Netflix maneja su propia plataforma, los datos sobre rating y audiencia de cada serie no son liberados al público. Por eso, cuando se hizo el anuncio de la cancelación, levantó suspicacias en muchos.

Qué pasó realmente para que Netflix sacara el show de pantalla

Tuca&Bertie tiene excelentes críticas. En Rotten Tomatoes tiene una valoración de 100% y un 81 en Metacritic. Fue ovacionada por IndiWire y Variety. Esto abrió espacio a dudas: ¿por qué tuvo problemas de audiencia?. En twitter un usuario compartió su teoría.

I don't think it's a coincidence Bojack Horseman (The Tornante Company) is suddenly unionized and Netflix doesn't want to renew Tuca & Bertie (The Tornante Company) — Nick Nazzaro (@TheNazzaro) July 24, 2019

“No creo que sea una coincidencia que Bojack Horseman (The Tornante Company) se haya sindicalizado y Netflix no quiera renovar a Tuca&Bertie (The Tornante Company).

Esto a raíz de la reciente sindicalización del equipo tras Bojack Horseman, que tras 5 temporadas al aire y meses de negociaciones, logró sindicalizarse y formar parte de la “Animation Guild”. Parte de los beneficios que el nuevo contrato con sindicato le trae al equipo tras la serie, es que se establecen sueldos mínimos y planes de salud y pensiones para los trabajadores.

El tweet levantó comentarios de apoyo y tiene likes de parte de mucha gente de la industria. Sin embargo, se mantiene como solo una teoría y no hay forma de que se pueda comprobar. Lo único que si es seguro, es que la cancelación de Tuca&Bertie es una pérdida para la animación. Ojalá Lisa Hanawalt pueda realizar otro proyecto pronto, ya que una serie sobre mujeres hechas para mujeres en la categoría de animación para adultos fue una bocanada de aire fresco para el género.