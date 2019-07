Magistral: Apple libera otro tráiler de For All Mankind, su serie sobre el Apolo 11

Al fin conocemos nuevas imágenes de For All Mankind, la producción sobre el Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna que será exclusiva de Apple TV+.

Desde que la gente de Cupertino anunció su nueva plataforma para competir contra Netflix, Apple TV+, una de las producciones exclusivas que mayor expectativa levantaron fue sin duda For All Mankind.

Una serie que toma la frase célebre de Neil Armstrong para armar esta producción sobre la carrera espacial hacia la Luna que tiene un giro inesperado sobre una línea alternativa de tiempo donde la carrera espacial nunca se detuvo.

For All Mankind es la nueva serie espacial de Apple TV+ #WWDC19 La carrera espacial del siglo XX tiene ahora una serie exclusiva de Apple que parece una extensión extraña de multiverso para First Man.

Desde su presentación en junio no habíamos tenido mayores novedades en torno a esta serie. Pero ahora Apple TV+ acaba de liberar un nuevo avance, en donde el equipo creativo detrás de esta producción nos habla sobre la importancia de For All Mankind.

En paralelo con el video, el responsable de todo, Ronald Moore, a quien le debemos encarnaciones recientes de Star Trek y Battlestar Galactica; confirma que seguirán la línea de Watchmen o The Man in the High Castle.

Con tramas que parten de situaciones históricas verdaderas, pero que construyen realidades alternativas a partir de ellas. En este caso el momento central será la misión del Apolo 11 que llevó al hombre a la Luna en 1969.

For All Mankind se conformará por un total de 10 episodios de una hora en su primera temporada. Se desconoce si se extenderá a más luego de ello.

Se estrena en otoño de este 2019.