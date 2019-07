Querían matar a Tony Stark desde Civil War, según director de Avengers: Endgame

Avengers: Endgame tiene meses que fue estrenada y aún sigue dando noticias. No sólo por ser la película más taquillera de la historia sino porque además uno de sus directores dio origen a una noticia falsa con un final aún más inesperado.

Durante las últimas semanas comenzó a circular una supuesta cita de Joe Russo, co-director de Endgame. En donde hablaba sobre el destino del personaje de Tony Stark:

Tal “cita” provocó muchas reacciones en las redes. Particularmente entre aquellos afectados por la muerte de Tony al final de esta cinta de los Vengadores.

En donde las supuestas palabras daban pie a interpretar que había sido asesinado como un acto de mero desprecio por parte del director.

Sin embargo Joe Russo supo convertir la situación en algo aún más disparatado. Ya que utilizó su cuenta de Twitter para publicar una respuesta oficial. En donde revela que esa declaración es falsa y que él quería a Tony muerto desde mucho antes:

To set the record straight, this quote is completely fake. It’s an obvious falsehood, and utterly ridiculous. I actually wanted Tony dead in Civil War…#killtonystark#thetruthisout @RobertDowneyJr pic.twitter.com/I4c48DpaBT

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) July 29, 2019