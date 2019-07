Tim Cook dice que los rumores de tensiones entre el y Jony Ive son absurdos

"Absurdos", esa fue la palabra elegida por el CEO de Apple, Tim Cook. al referirse a los rumores entre supuestas tensiones entre él y Sir Jonathan Ive.

Los reportes hablaban que el diseñador más famoso del mundo se había alejado de Apple en 2015 cuando decidieron promocionar el Apple Watch de distinta forma a la que el había pensado, entre otras cosas.

Un periodista del Wall Street Journal logró obtener una respuesta por parte de Cook sobre estos rumores y la publicó en sus redes:

Exclusive: In scathing email, Apple CEO Tim Cook tells me the @WSJ report about Jony Ive’s departure — and his frustration with Cook’s alleged lack of interest in design — is “absurd.” Says reporting and conclusions "don’t match with reality.”

Full story coming soon @NBCNews … pic.twitter.com/QX9L4MvjFs

— Dylan Byers (@DylanByers) July 1, 2019