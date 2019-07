Grandioso: Netflix por fin muestra las primeras imágenes promocionales de la serie de 'The Witcher'

A continuación podremos ver el primer póster oficial de The Witcher, junto a tres reconocidos personajes: Geralt, Cirilla y Yennefer.

Desde que se hizo pública la intención de Netflix de hacer una serie basada en The Witcher, mucho se ha especulado y esperado sobre esta producción. Las predicciones han dicho que o será la próxima (y hasta mejor que) Game of Thrones o que podría resultar muy (MUY) mal. Sin embargo, no mucho se había revelado oficialmente hasta ahora, más allá de una foto de Henry Cavill como Geralt.

El público esperaba más información de la serie, sobre todo después de que Cavill compartiera su emoción por el final del rodaje de la primera temporada de The Witcher. Así, poco más de un mes después, Netflix rompió el silencio para mostrarnos las primeras imágenes promocionales de la serie.

A través de la cuenta @SeeWhatsNext en Twitter, Netflix reveló el póster oficial de la serie. No conforme con eso, también publicó fotografías de tres de los personajes más relevantes para su historia. Estamos hablando de, por supuesto, Geralt de Rivia (Henry Cavill); Freya Allan (Ciri); y Anya Chalotra (Yennefer).

Las imágenes

A continuación vemos el póster oficial de un Geralt de espaldas mirando hacia el mar. Junto al título de la serie, vemos la inscripción "Los peores monstruos son los que nosotros creamos".

En las siguientes fotos podemos ver que Cavill adopta una apariencia muy similar al Geralt del videojuego. Eso sí, llama la atención que consigo solo cargue una espada. (Los Brujos suelen llevar dos: una de plata para matar monstruos, y otra de acero para combatir seres humanos).

Por otro lado, podemos apreciar a una Ciri que no trae la ropa con la que estamos acostumbrados a verla. Sin embargo, el personaje que más ha llamado la atención es Yennefer, pues esta versión no se parece mucho a la hechicera de los videojuegos. Eso sí, Netflix ha cuidado de detalles como conservar los ojos color púrpura (Lo mismo podías haber hecho, HBO).

¿Qué te parecen las imágenes?