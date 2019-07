Nueva serie The Mandalorian del universo de Star Wars confirma segunda temporada

Esta nueva serie perteneciente a Star Wars ni siquiera se ha estrenado y los productores ya han confirmado la segunda temporada de la entrega.

The Mandalorian es la nueva serie de imagen real perteneciente al universo de Star Wars la cual centrará su historia en diversas aventuras de un personaje de las razas más conocidas que habitan una de las galaxias más lejanas.

Sin embargo, lo llamativo de esta nueva serie esta que esta aún no se ha estrenado y los productores ya han confirmado una segunda temporada, asumiendo que debido a la gran popularidad con la que goza la saga Star Wars esta historia resultará ser exitosa.

Recordemos que la nueva película de la saga llamada "The Rise of Skywalker" se estrenará en diciembre de este año 2019 continuando con la triología que comenzó en el año 2015 con el film "The Force Awakens".

Primer tráiler de The Mandalorian sería espectacular, pero pocos lo han visto Algunos ya vieron el primer tráiler de la serie de Star Wars y al parecer es genial.

Star Wars y la nueva serie

En una reciente entrevista en el Late Show protagonizado por Jimmy Kimmel, Jon Favreau, director y responsable máximo de la nueva serie The Mandalorian, fue el encargado de entregar diversas noticias sobre ella.

La primera que entregó trata sobre que esta nueva historia relacionada con la saga tendrá como mínimo dos temporadas, señalando que como buena historia de historia de Star Wars esta no puede tener solo una temporada.

La segunda noticia estuvo relacionada con que como esta nueva serie es la primera que se realiza con el formato de imagen y acción real, pero la principal razón radica en un argumento bastante diferente.

A raíz del estreno de la última película de la saga durante diciembre de este año, en Disney han señalado que se tomarán alrededor de 3 años de descanso en presentar películas, así que todos esfuerzos estarán enfocados en este tipo de reproducciones de imagen y acción real, las cuales serán finalmente dos en total.

Fianlemte, según palabras de Jon Favreau "Hacer The Mandalorian ha sido honestamente como vaciar un cajón de juguetes y jugar con todas las figuras de Star Wars que puedas tener. Lo estamos disfrutando mucho, cuenta con diversos personajes nuevos y la primera temporada estará disponible a partir de otoño en Disney+".