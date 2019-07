Productor de Lost hará una serie sobre The Hitchhiker's Guide To The Galaxy

Maravilla Sci-Fi.

La famosa serie de libros The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, conocida en español como la Guía del autoestopista galáctico, que tuvo su película en 2005, ahora tendrá una serie de TV.

Así informan medios especializados, donde se especifica que el otrora productor de la afamada serie Lost (sí, la de la isla), Carlton Cuse, será el encargado de hacer la adaptación.

Su lugar de distribución no será Netflix, no será una gran cadena de televisión ni menos Disney+, será en Hulu.

Ahora, de acuerdo a las palabras del encargado, se adaptaran las novelas en una suerte de actualización moderna de la serie.

La Guía del Autoestopista galáctico fue en un inicio un show de seis episodios para la radio, que se estrenó en 1978 y que por su popularidad se hicieron novelas. Se hizo en televisión en 1981 y tal como mencionamos, tuvo una película en 2005.