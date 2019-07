¡Sorpresa! The Hero de Dragon Quest se une hoy a Super Smash Bros. Ultimate

Sakurai lo anunció en un stream de 20 minutos, muy diferente a las clásicas Nintendo Direct.

Estaba escrito y anunciado: Masahiro Sakurai, la figura detrás de Super Smash Bros. Ultimate para la Nintendo Switch, presentó las características de The Hero, el héroe -o grupo de héroes- de Dragon Quest en un escueto stream de 20 minutos.

Lo que no estaba escrito ni anunciado fue la sorpresa al final. The Hero se une al roster del juego hoy mismo.

La sesión fue bastante diferente a los bien editados Nintendo Direct. Sakurai tomó un camino más "artesanal", para que todo se sintiera más como un stream en vivo que como un video editado y seleccionado.

The Hero, o Los Heros

Respecto al personaje en sí, The Hero puede tomar la forma de cuatro personajes de la franquicia. Arusu, de Dragon Quest 3; Solo, de Dragon Quest 4, Eight, de Dragon Quest 8 y Eleven, de Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age, que llegará en septiembre a la Nintendo Switch.

Parte importante del moveset del personaje gira en torno al MP. Además de su salud, The Hero tiene una barra adicional especialmente diseñada para la magia que se consume con habilidades, y se puede recargar. Por lo demás, todos los movimientos especiales -los que usan "B"- consumen diferentes cantidades de MP.

Una adición importante es la capacidad de usar magia a través de un menú que se abre con ↓ + B. La magia es aleatoria, y hay una lista muy grande de efectos; algunos físicos y mágicos, otros de estatus.

La etapa especial de The Hero lleva por nombre "Yggdrasil's Altar", y está basada en Dragon Quest 11, la última entrega.

Para conseguir a The Hero, tienes dos opciones. Por un lado, puedes comprarlo como DLC por si solo, a US$5.99. Si quieres todos los personajes descargables -incluyendo a The Joker y Banjo-Kazooie, apenas este último salga- existe un "season pass" por US$24.99.

Si no, siempre puedes descargar la versión 4.0.0 del juego, que también trae algunas novedades.