The Cuphead Show! tiene a una chilena como Directora de Arte

Si ya estábamos emocionados porque Netflix va a lanzar una serie basada en el exquisito videojuego, The Cuphead Show! ahora sabemos que hay una chilena como Directora de Arte.

Se trata de Andrea Fernandez, chilena radicada en Estados Unidos que ya trabajó en ambiciosos proyectos como Unikitty en Cartoon Network y los juguetes Goldie Blox, por los que obtuvo 3 nominaciones a Juguete del Año y una mención a la Mejor App en 2014, según informa Fan Chile.

En sus redes sociales, tanto LinkedIn como Twitter, la profesional chilena ya muestra que está con Netflix y The Cuphead Show!

Yeah #Cuphead! So excited to be a part of this very special project for @Netflix! I love this game and feel mega lucky to be art directing this series. Alright 👏🏽 imma sharpen my pencils and jump into this world! ✍🏽 pic.twitter.com/5FbbnySRUh

— Andrea Fernandez (@pepperfernandez) July 9, 2019