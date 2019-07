Telegram le gana a WhatsApp: Estos son los nuevos stickers que los usuarios están amando

Hay que ser sinceros: Telegram siempre tiene las mejores funciones mucho antes de que WhatsApp siquiera las considere. Así pasó con la versión web, los stickers, GIFs, etc. Y ahora ha sucedido con los stickers animados, que son bastante curiosos y están teniendo un gran éxito entre los usuarios.

Junto a la nueva actualización (5.9), llegaron novedosos stickers que hoy por hoy son el tema de conversación entre quienes usan este mensajero. Sí, no es el primero que permite stickers animados: Messenger siempre ha estado un paso adelante en este rubro; pero tiene un gran defecto: solo puedes usar las pegatinas que consigues en la tienda de al app.

The new animated stickers take only 20-30 KB each but run at a smooth 60 FPS. If a picture is worth a thousand words, these let you send 3,600,000 words per minute. More here in case you missed it: https://t.co/s1qBQMiXAs pic.twitter.com/udXZSeuSqB

— Telegram Messenger (@telegram) July 9, 2019