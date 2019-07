¿Una Switch mejorada? Nintendo también estaría planeando realizar algunos cambios en la consola existente

Una solicitud realizada por Nintendo señalaría la próxima fabricación de una versión de la Switch estándar con algunos componentes internos mejorados.

Hace tan solo un día supimos que Nintendo piensa lanzar la Nintendo Switch Lite. Se trata de una versión más económica de su consola actual, a cual se le han removido algunas características. Parece que esta no será la única que llegará próximamente, pues pocas horas después de este anuncio nos enteramos de que "La Gran N" podría empezar a fabricar otro dispositivo más.

En realidad no estaríamos hablando de una nueva consola (o una variación notoria como la Switch Lite). Más bien parece que Nintendo piensa realizar cambios en la Switch estándar que conocemos desde hace dos años.

Así lo señaló The Verge recientemente. Según el medio, Nintendo está realizando en estos momentos una solicitud a la Federal Communications Commission (FCC). Se trata de una agencia estatal de Estados Unidos que regula la circulación de dispositivos electrónicos, entre otras labores.

La solicitud es un "Cambio de Permiso de Clase II". Básicamente, permite que una compañía haga algunos ajustes a su producto sin tener que pasar por todo el proceso de certificación desde el inicio. En otras palabras, Nintendo busca cambiar algunos componentes internos de la Switch.

¿Qué cambiaría?

En el documento se expresan algunos cambios que se realizarían a la consola. El primero de la lista es uno de "SoC" (System on Chip). Es decir, estaríamos hablando de una mejora en su procesador Nvidia Tegra.

También habría un cambio en la memoria flash de la consola. Tal vez mejore su capacidad de lectura/escritura. Por último, sería necesario cambiar la placa de la CPU para que sea adecuado frente a los otros dos componentes.

Recordemos que esta no sería la versión pro de la Switch que se ha estado rumoreando. Simplemente se trataría de una mejora de componentes para mantener vigente a la consola. De hecho, su número de de modelo es el mismo, por lo que no se anunciaría como una nueva versión. Probablemente ni sepamos si vamos a ir a comprar una versión modificada o no.