Una aerolínea decidió regalarle Nintendo Switch a todos sus pasajeros

Los pasajeros de la aerolínea Southwest se llevaron una gran sorpresa cuando el personal de la aeronave le entregó a todas las personas en el vuelo un Nintendo Switch y una copia de Super Mario Maker 2 de forma completamente gratuita.

El vuelo de Southwest viajaba desde el Aeropuerto Dallas Love Field hasta el Aeropuerto Internacional de San Diego. La promoción se dio a conocer en Twitter cuando los pasajeros comenzaron a publicar fotos de sus nuevas consolas Nintendo Switch y copias del recientemente lanzado Super Mario Maker 2.

De acuerdo con el gerente de medios sociales de Funimation, Nicholas Friedman, que se dirigía a la Comic-Con de San Diego, el personal de la aerolínea Southwest comenzó a entregar unidades gratuitas de Switch a todos los que estaban a bordo, e incluso señala que utilizaban cascos de Mario Maker 2.

No todos los que estaban en el vuelo se dirigían a la Comic-Con de San Diego, pero considerando que el evento comienza esta semana, la mayoría viajaba a San Diego para asistir a la famosa convención.

De acuerdo a una foto de un boleto publicada por otro usuario de Twitter, la consola y el juego se regalaron por cortesía de Nintendo y Southwest.

Well this adventure just for better at 30K feet. Not only we got to play a level made for Southwest but we all get a Nintendo Switch. Yes a free Nintendo for each of us. Thank you @SouthwestAir and @NintendoAmerica Super awesome!!! #southwestxnintendo #nintendo #supermariomaker2 pic.twitter.com/wx4POtfnLc

— Juan Jose Anchante (@JuanAnchante) July 17, 2019