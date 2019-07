Super Smash Bros Ultimate: Se filtra fecha de lanzamiento del Héroe

En el pasado E3 2019, Nintendo mostró dos nuevos personajes para Super Smash Bros Ultimate. Los cuales son El Héroe de Dragon Quest y Banjo junto a Kazooie. Y después de que dijeron que el primero de estos llegaría al juego en el verano, ya no se supo más.

Afortunadamente las filtraciones no tardan en llegar y parece que ya tenemos una fecha de lanzamiento de este personaje.

Esto lo conocemos gracias a una publicación hecha por el usuario de Twitter @PushDustIn. En donde dice que hay un promocional en el Seven Eleven de Japón con lanzamientos cercanos.

7/11 in Japan has a pop up display for Fire Emblem and Hero. (it just says that Hero will be released in the summer).

The pop up display is only until the 4th though. pic.twitter.com/ZXTOwSHogc

— PushDustIn (@PushDustIn) July 24, 2019