Actor de Stranger Things 3 defiende la sexualidad de su personaje

Stranger Things 3 es tal vez el estreno más esperado de esta temporada dentro de Netflix. Algunos la amaron, otros se decepcionaron un poco por el desgaste de la fórmula. La temporada fue divisiva. Pero también surgió otro punto de disputa: definir cuál es la orientación de Will.

En un punto de estos nuevos ocho episodios Mike, interpretado por Finn Wolfard, le grita a su amigo Will, Noah Schnapp "¡no es mi culpa que no te gusten las chicas!".

Lo que terminó reventando internet con publicaciones en redes sociales y varias páginas discutiendo sobre la connotación de ese parlamento.

¿Acaso Will es gay y lo sacaron del clóset en Stranger Things 3? Esa fue la especulación durante días, hasta que intervino el propio Schnapp, para hablar del asunto en entrevista para The Wrap:

Cuando escuchas a Mike decir esa línea, realmente depende de los espectadores interpretarla. Yo solo lo interpreto como si Will no estuviera listo para crecer y él realmente no quiere seguir con las citas y las relaciones amorosas todavía.

Todavía quiere ser un niño y jugar en el sótano como lo hizo en los viejos tiempos. Mientras que todos los personajes se estaban creciendo, Will estaba en el Upside Down. Solo allí, sin interactuar con sus amigos o con el resto del mundo.