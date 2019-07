Brutal: 41 millones de personas están viendo Stranger Things 3, según Netflix

Stranger Things 3 tal vez fue lo más interesante que le sucedió a la industria del entretenimiento el pasado fin de semana.

El equipo editorial de FayerWayer nos dedicamos a ver toda la temporada en un maratón. Hubo cosas que amamos, otras que no. Pero parece que no fuimos los únicos que siguieron ese patrón compulsivo de conducta.

En un movimiento poco usual para ellos, la gente de Netflix acaba de revelar públicamente el desempeño de audiencias que siguieron el estreno de Stranger Things 3. Y resulta que fue un éxito brutal de ratings:

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!

40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.

— Netflix US (@netflix) July 8, 2019