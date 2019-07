Star Wars: The Rise of Kylo Ren de Marvel Comics será el preludio al Episodio IX

Star Wars estuvo presente en la San Diego Comic Con 2019. Aunque sus anuncios hasta el momento han sido relativamente discretos hay algunas novedades interesantes para esta saga. Como el cómic de The Rise of Kylo Ren.

Todos sabemos que el Episodio IX: The Rise of Skywalker, está programado para estrenarse esta temporada navideña. Y en cada pieza que hemos visto parece confirmarse que buscarán dejar atrás el Episodio VIII.

As just announced, I am writing THE RISE OF KYLO REN – a limited series comic launching in December, just before Episode IX.

You know the one story everyone’s dying to see, about Kylo and the Knights of Ren? That’s this.

— Charles Soule (@CharlesSoule) July 20, 2019