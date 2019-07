Director de Spider-Man: Lejos de Casa explica las escenas post-créditos

Spider-Man: Lejos de Casa nos ha volado la cabeza a todos. La película mantiene la racha imparable de este personaje bajo la interpretación de Tom Holland, pero tal vez lo que más nos impresionó más allá de su trama fueron ese par de escenas post-créditos.

De manera encapsulada por sí solas las dos secuencias son bastantes entretenidas. Pero en realidad conllevan un montón de implicaciones para el pasado, y futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

La nueva película del MCU se estrena esta semana en todo el mundo, lo cual será motivo de tremenda alegría para todos los fans de Spider-Man. Y no, no hay spoilers en este texto, así que tranquilo.

ALERTA SPOILER: Deben de dejar de leer a partir de aquí si no quieren arruinarse la sorpresa.

En la primera escena de cierre en Spider-Man: Lejos de Casa vemos el sorprendente regreso de J.K. Simmons como J.J. Jameson. Ahora más viejo, más molesto, y con un Daily Bugle que opera al más puro estilo de Info Wars.

En donde difunden un video manipulado de fake news (en parte) para terminar mostrando al Hombre Araña como un criminal. Para cerrar con la revelación de su identidad secreta como Peter Parker.

En entrevista con Collider, el director, Jon Watts, explicó las razones para montar este giro brutal que traerá muchas consecuencias:

Y siempre iba a ser [J.K. Simmons], pero no queríamos decirle nada a él ni a nadie porque no queríamos que ninguna nota se filtrara al respecto, a través de sus agentes o lo que fuera.

Sabíamos que queríamos revelar la identidad de Peter, y queríamos traer esta idea de las noticias actuales; donde puedes no estar seguro de lo que hay que creer o lo que no.

Sobre la segunda escena post-créditos, donde descubrimos que durante toda la película Nick Fury y Maria Hill fueron en realidad un par de Skrulls. Talos y su mujer que vimos ya en Capitana Marvel. Watts también habló un poco para IndieWire:

Pienso en [Far From Home] como una película de estafadores, hay tantas capas de engaños a lo largo de toda la película, que me pareció correcto hacer una última pequeña revelación.

Un último pequeño giro al final. Todo se sintió como parte de la temática central. Después de ver Capitana Marvel y la historia del origen de Fury en esa película, todo tenía sentido para nosotros.

Hemos aprendido mucho más sobre Nick Fury, se sintió como lo correcto. Funciona como parte de la trama de las estafas, pero también todo el mundo necesita unas vacaciones.