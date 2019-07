Space Oddity de David Bowie cumple 50 años: " Fue escrito porque fui a ver la película 2001, que me pareció increíble"

La odisea espacial de David Bowie cumple este 11 de julio 50 años. Muchos lo interpretaron como una premonición de la llegada del hombre a la Luna.

David Bowie siempre fue un adelantado a su tiempo, un viajero espacial mucho antes que el hombre pudiera llegar a la Luna, un camaleón de las estrellas y más que nada el creador de uno de los himnos más bellos que hacen alusión al eterno universo: "Space Oddisey".

Esta canción suprema personificada por Ziggy Stardust y que parte con la torre de control llamando al Major Tom, cumple este 11 de julio cincuenta años, desde que se estrenó en 1969.

Una llegada espacial que se dio 9 días antes de que Neil Amstrong y compañía pisaran la Luna un 20 de julio de ese mismo año.

Space Oddity de David Bowie y su inspiración

El creador de la también bella "Life on Mars", explicó en una entrevista en 2003 a a la revista "Performing Songwriter" cuál era el verdadero sentido de la canción.

"En Inglaterra, siempre se presumió que estaba escrito sobre el aterrizaje espacial, ya que se destacó casi al mismo tiempo. Pero en realidad no fue así. Fue escrito porque fui a ver la película 2001, que me pareció increíble. De todos modos, estaba fuera de mi calabaza. Estaba muy drogado cuando fui a verla varias veces, y fue realmente una revelación para mí. Logró que la canción fluyera". "La televisión británica la uso como música de fondo para el aterrizaje. Estoy seguro de que realmente no estaban escuchando la letra en absoluto. No fue algo placentero. Pero me alegré".

Bowie también fue un acérrimo defensor de la música en Internet mucho antes de que el streaming explotara.

“La transformación absoluta de todo lo que conocemos sobre la música ocurrirá en los próximos 10 años y no hay nada que la vaya a detener. No veo el punto de negar que va a pasar. Estoy confiado de que cosas como el ‘Derecho de Autor’ no van a existir en 10 años más, y la propiedad intelectual debe prepararse para una paliza”.

Un camaleón espacial que ahora nos recuerda que la odisea espacial es una constante todos los días.

BONUS: Space Oddity: Letra completa

Ground Control to Major Tom

Ground Control to Major Tom

Take your protein pills and put your helmet on

Ground Control to Major Tom (ten, nine, eight, seven, six)

Commencing countdown, engines on (five, four, three)

Check ignition and may God's love be with you (two, one, liftoff)

This is Ground Control to Major Tom

You've really made the grade

And the papers want to know whose shirts you wear

Now it's time to leave the capsule if you dare

"This is Major Tom to Ground Control

I'm stepping through the door

And I'm floating in a most peculiar way

And the stars look very different today

For here

Am I sitting in a tin can

Far above the world

Planet Earth is blue

And there's nothing I can do

Though I'm past one hundred thousand miles

I'm feeling very still

And I think my spaceship knows which way to go

Tell my wife I love her very much she knows

Ground Control to Major Tom

Your circuit's dead, there's something wrong

Can you hear me, Major Tom?

Can you hear me, Major Tom?

Can you hear me, Major Tom?

Can you "Here am I floating 'round my tin can

Far above the moon

Planet Earth is blue

And there's nothing I can do"