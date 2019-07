Sony está trabajando en un celular con pantalla enrollable para competir con Samsung y Huawei

Ok, definitivamente las pantallas planas son muy 2018 y aburridas, al menos de acuerdo a la industria móvil, porque Sony está trabajando en un celular con pantalla enrollable.

Sí, tal como esa TV marca LG que conocimos a principios de año, pero llevado a escala para que puedas almacenarlo en tu bolsillo.

Esto nace evidentemente de la necesidad de competir con Samsung y Huawei, que a pesar de accidentados, han sido disruptivos al presentar equipos de pantalla plegable.

Según el filtrador Max J. el equipo se lanzaría en diciembre o a principios de 2020 (¿Aló CES?):

*Launch could take place in December/early 2020

