Soffa Sans: la tipografía de Ikea hecha con muebles

Esos locos de Ikea parece que están dispuestos a tomar posesión del mundo. Luego de años dominando sus mercados de operación la compañía ha comenzado con una nueva etapa de expansión en donde abrirán tiendas incluso en México.

Ahora, pareciera que como parte de ese plan de dominación mundial acaban de expandir también su dominio de presencia en la red. Contribuyendo a la humanidad con la creación de Soffa Sans, una tipografía compuesta totalmente por muebles.

Una idea que puede sonar absurda, pero que una vez que se observa en acción resulta casi brillante, por su diseño y probabilidad de aplicaciones:

Pero lo más irónico de todo es que su origen se deriva de una serie de burlas y memes. Resulta que la compañía lanzó su nueva plataforma Design your own sofa. En donde los interesados podían armar de manera modular sus propias distribuciones y diseños para las líneas Vimle y Vallentuna.

Sin embargo, pasó poco tiempo antes de que los usuarios descubrieran que podían usar perfectamente la plataforma para armar ensambles absurdos de muebles. Mismos que tendrían un costo exageradamente caro.

