Terror causado por sismo de 7,1 en California quedó registrado durante la transmisión en vivo de un noticiero

El sismo ocurrió a las 8:21 p.m. del viernes 5 de julio, y terminó siendo una versión mucho más potente y aterradora del temblor del día anterior.

Un fuerte sismo sacudió la costa oeste de los Estados Unidos el pasado viernes 5 de julio en horas de la noche. Concretamente fue un movimiento telúrico de magnitud 7,1 que se manifestó a las 8:21 p.m. en el estado de California. El hecho generó caos y terror en la zona.

En las últimas horas muchos videos de cómo se llevaba a cabo el sismo y cómo reaccionaba la gente inundaron las redes sociales. Todos mostraban la gran intensidad del temblor y las caras asustadas de numerosas personas. Uno de los videos más populares fue la transmisión en vivo del noticiero de la cadena CBS Los Angeles. En él, se puede ver a los presentadores Sara Donchey y Juan Fernández interrumpiendo sus actividades con evidente miedo. Fue Donchey la primera que se percató de qué ocurría y la que comentó que el sismo se estaba sintiendo muy fuerte:

Estamos experimentando una pequeña sacudida… Si nos dan un momento, nos estamos asegurando de que nada caiga aquí en el estudio (…) Es un terremoto muy fuerte".

Dicho esto, la presentadora se refugió debajo de la mesa mientras cortaban la transmisión.

Episodios así se vieron en toda la región. En los supermercados los elementos caían de sus estanterías y el agua se sacudía con violencia en las piscinas de las casas. El juego de la NBA entre los New Orleans Pelicans y los New York Knicks en Las Vegas tuvo que verse interrumpido debido al temblor. Además, ciertos incendios fueron provocados por los escapes de gas. Aun así, no se reportaron daños graves, muertos ni heridos de gravedad.

Terremoto de magnitud 7,1 azotó al sur de #California Ha sido el mayor sismo registrado en esa región en los últimos 20 años y el segundo esta semana. Expertos urgen a la población a prepararse para nuevos sismos. (jr) pic.twitter.com/oBUypSGCyj — DW Español (@dw_espanol) July 6, 2019

Sobre el sismo

El sismo de 7,1 de magnitud tuvo como epicentro un lugar de California a 177 kilómetros al noreste de Bakersfield. Sin embargo, se sintió en grandes ciudades de la región como Los Angeles y Las Vegas.

Curiosamente este temblor ocurrió 34 horas después de otro movimiento similar a solo 11 kilómetros. No obstante, se calcula que el segundo liberó 11 veces más energía que el primero.