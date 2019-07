Los Simpson exigen pago equitativo para la selección de fútbol femenil de EE.UU.

La selección de fútbol femenil de EE.UU. ganó el Mundial femenino, y así es como Los Simpsons las celebran (de pasos con indirectas para Trump).

EL Mundial femenil de Francia 2019 terminó recientemente, y fue la selección estadounidense la que se coronó como campeona. Desde antes de vencer, ya aseguraban que no irían a la Casa Blanca en caso de ganar. Ahora lo han conseguido y todo apunta a que; efectivamente, no aceptarán la invitación del presidente de EE.UU. Y Los Simpsons le echan limón a la herida.

Los Simpsons las felicitaron a la vez que tocaron dos temas sensibles

En los últimos meses, afortunadamente, el fútbol femenil ha tomado vuelo en las redes sociales y ya no está tan "abandonado" como años atrás. A partir de ahí, ha comenzado a sonar con más fuerza la consigna que exige un pago equitativo entre los futbolistas hombres y mujeres; pues claro, las selecciones varoniles ganan más que las femeniles en casi todo el mundo.

Y fue justo este el copy de la imagen que publicó la cuenta de la familia amarilla tanto en Facebook como en Twitter; "Next, Equal Pay!". En la imagen también se ve una manta que descansa sobre la famosa casa de Springfield y dice "It's not the White House, but come on in"; "No es la Casa Blanca, pero pasen". Delante de ella, Los Simpsons festejan con parte de la selección norteamericana.

Y así, una de las caricaturas más famosas del mundo logró lanzar la piedra sobre dos temas sensibles para la sociedad: Trump y el pago equitativo. Curiosamente, leyendo las respuestas al tweet o comentarios en Facebook, la gente está más ofendida porque se exige un pago equitativo (nada raro).