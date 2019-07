Ahora: Serios problemas con WhatsApp, Instagram y Facebook afectan a usuarios

En estos momentos se están registrando serios problemas que afectan a los usuarios de WhatsApp, Facebook e Instagram, todas las redes sociales y servicios de mensajerías que pertenecen a la empresa de Mark Zuckerberg.

A través de otras redes sociales como Twitter, la gente declara que, por ejemplo, no pueden enviar ni recibir archivos o audios a través de WhatsApp, entre otros problemas generales de conectividad.

No es que los servicios estén completamente caídos, pero en DownDetector el problema se ve bastante claro:

En Facebook mucha gente no está pudiendo ver fotos y se carga de manera solamente parcial para muchos, mientras que en Instagram a la gente no le cargan imágenes ni pueden enviar mensajes privados, entre otras molestias.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

— Facebook (@facebook) July 3, 2019