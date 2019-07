La serie de "El Señor de los Anillos" de Amazon ya tiene a su director

Un aclamado cineasta se transformó en la nueva contratación de Amazon para la serie sobre El Señor de los Anillos que verá luz pronto.

La serie de "El Señor de los Anillos" que se estrenará en Amazon Prime Video, ya tiene designado director. Se trata de Juan Antonio (J.A.) Bayona (El Orfanato, Jurassic World: Fallen Kingdom), quien dirigirá los primeros dos episodios de la próxima serie de Amazon Studios, basada en las icónicas novelas de fantasía de J. R. R. Tolkien.

“J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos, y como un fanático de toda la vida, es un honor y alegría unirse a este sorprendente equipo. No puedo esperar para llevar a las audiencias alrededor del mundo a la Tierra Media y hacer que descubran las maravillas de la SEGUNDA EDAD, con una historia nunca antes vista”.

Más reacciones de nominación de Bayona para "El Señor de los Anillos"

El primer largometraje de Bayona, el aclamado thriller, El Orfanato, producido por Guillermo del Toro, se estrenó ante una ovación de 10 minutos en el Festival de Cine de Cannes y más tarde ganó siete premios Goya en España, incluyendo mejor director.

Recientemente, Bayona dirigió el éxito en taquilla, Jurassic World: Fallen Kingdom, que recaudó más de $1.3 billones de dólares en taquilla. También dirigió The Impossible, protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGregor y A Monster Calls, protagonizada por Sigourney Weaver, Liam Neeson y Felicity Jones, así como los primeros dos episodios de la exitosa serie de Showtime, Penny Dreadful.

“El alcance y profundidad de la forma de construir mundos de J.A. es exactamente lo que buscamos para nuestras ambiciones con The Lord of the Rings. Es un visionario apasionado y colaborativo, quien ha traído emocionantes nuevas historias a la vida con su increíble socia productora, Belén”, dijo Jennifer Salke, Head de Amazon Studios. “Estamos emocionados de que se unan a nuestros escritores, J.D. Payne y Patrick McKay, y no podemos pensar en una mejor forma de empezar este viaje hacia la Tierra Media”.

“Estamos emocionados de que J.A. y Belén se unan a la comunidad, mientras seguimos desarrollando esta épica serie”, dijeron los escritores JD Payne y Patrick McKay. “Hemos sido grandes admiradores del trabajo de J.A. por años y sabemos que su estética épica, cinemática y profundamente sincera es la sensibilidad perfecta para traer a la Tierra Media de vuelta a la vida”.