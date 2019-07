Sea of Solitude es más una experiencia narrativa que un videojuego [FW Labs]

EA nos muestra Sea of Solitude, un videojuego que se siente más como una experiencia narrativa que como una experiencia interactiva ¿Pero es eso algo bueno?

Sea of Solitude es un juego perteneciente al programa buena onda de EA, el cual tiene por nombre EA Originals. Y desde la presentación de este juego pudimos ver parte de lo que nos presentarían.

A pesar de que en los avances parecía tener una enorme profundidad tanto en gameplay como en historia. No es tan profundo como nos hicieron creer.

Esta es mi historia

Desde la primera pantalla que te presenta este juego, te dejan en claro que este se encuentra basado en experiencias personales de Cornelia Geppert. Quien es la diseñadora del juego. A partir de entonces, se nos advierte que es una aventura que no debe ser tratada como una terapia, pero que intenta mostrar las cosas por las que pasa una persona con depresión y ansiedad.

Y aunque parece que al inicio lo que veremos es una aventura llena de metáforas que dejaran pensando al jugador, la realidad es otra. El juego rompe de inmediato cualquier acercamiento metafórico que se pueda tener con la depresión y te grita a la cara lo que se siente tenerla. Literalmente.

Eventualmente te irás enterando de la vida familiar del personaje principal, una chica de nombre Kay, la cual se está convirtiendo en monstruo. Pero hasta ahí llega la complejidad de la trama, la cual sirve para enmascarar a medias una historia de drama como cualquier otra.

Casi desde que empieza el juego, te darás cuenta que representa cada monstruo, y no por intuición. Sino que cada dialogo es extremadamente descriptivo. Te guían de la mano para que sepas que el monstruo tal es la mamá, que el otro monstruo es el hermano, que el otro es el papá.

Todo te lo irán contando con archivos de audio que parecen una mala radionovela. En donde más pronto que tarde te enteras que Kay es una terrible persona. Los conflictos familiares que te presentan es lo más genérico que te puedas imaginar, lo cual va desde un caso de bullying hasta un matrimonio que se queda unido solo por lo niños.

Las actuaciones de voz no ayudan en nada a la experiencia, puesto que se pudieron trabajar mucho mejor. Cada diálogo se siente sobre actuado y hay momentos en que desearías que no hubieran metido diálogos en absoluto.

¿Se puede jugar?

En cuanto al gameplay, este carece de profundidad, ya que se nota que decidieron enfocarse en la historia. Lo único que podrás hacer es correr, saltar y usar una bengala, la cual te mostrará a donde debes ir. También podrás manejar un bote, esencial para recorrer la ciudad inundada en la que se desarrolla el juego.

Curiosamente, en ocasiones te darán libertad total de investigar cada rincón visible de esta. Pero mientras más se investiga esta ciudad, más cuenta te das de lo vacío que se siente el mundo. Y aunque es un punto importante para la historia mostrar que no hay nadie en esa ciudad (por algo es el mar de soledad). El mundo se siente repetitivo y sin mucha variedad de contenido que ofrecer.

La experiencia de juego rara vez tiene una evolución y cuando la tiene es mínima. Haciendo que realices lo mismo una y otra vez hasta que la historia termine.

A veces se hace de noche, a veces cambia el clima y otras cambia el nivel del mar. Lo cual hace un poco más dinámico el diseño de esta ciudad. Pero aún así puedes estar horas explorando sin encontrar nada de interés.

Curiosamente puedes recolectar un par de coleccionables a lo largo del juego, los cuales son mensajes en botellas y palomas. Y la existencia de estos es lo único que hace que valga la pena investigar.

Si hay cosas buenas, obviamente

Todo el videojuego dura a penas unas cuantas horas. Por lo que lo puedes terminar en una sola sesión de juego si así lo quieres. Pero si decides explorar te puedes tardar un poco más. Una vez terminado el juego, no hay nada más que hacer. La campaña transcurre a un ritmo tan lento que volver a jugarla toda no vale la pena.

Aunque si algo debo reconocer es que el apartado visual está muy bien trabajado. La ciudad, el agua, los monstruos y hasta la lluvia se ven increíbles. También los efectos de luz se ven espectaculares, sumado a una banda sonora muy bonita que hará que toda la experiencia valga la pena.

Si lo que estás buscando es un juego que te haga querer regresar a este constantemente, Sea of Solitude no es para ti. Ya que este juego que se siente más como una historia que te cuenta alguien que no conoces. A la cual dejas de prestarle atención poco antes de la mitad. Sinceramente, todo se pudo haber mejorado si tan solo hubieran dejado de lado la narrativa y se hubieran ido por algo más metafórico y abierto a interpretación.