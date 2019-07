Se propone en el Senado mexicano que se pueda tomar cerveza en el trabajo

Un senador mexicano, propuso algo que puede hacer feliz a muchas personas: Que se pueda tomar cerveza en horas de trabajo y en el trabajo.

México podría comenzar a ser más mágico gracias a la cerveza. Puesto que un senador propuso que se pueda tomar esta bebida alcohólica en el trabajo. Este visionario senador del PRI se llama Mario Zamora Gastélum y de acuerdo con él, esto beneficiaría a muchas personas.

Es grosero no aceptar un trago

Según lo establecido por este senador, es importante tener una mente abierta respecto a este tema. Sobre todo si trabajas para el gobierno, puesto que si alguna comunidad te invita a tomar, no puedes aceptar porque es ilegal.

Si le invitan unas cervecitas y se las toma va a estar faltando a la ley. O mi amigo Cruz Pérez Cuellar, que me consta que chambea, a lo mejor un viernes, después de sesión de jueves, va con nuestros amigos tarahumaras y le invitan unos tehuinos, y vas a decir que no porque es ilegal.

Para llamar a sus compañeros a votar a favor, decidió pedirles ser honestos con ellos mismos. Por lo que casi se avienta un discurso de película motivacional que puede hacer llorar hasta al más fuerte. Cuyas palabras vivirán por siempre en nuestros corazones.

Le pido con toda humildad y sinceridad, algo que sé comparten mis compañeros de Morena y sobre todo mi amigo Félix Salgado, que en este voto haya honestidad valiente. Pido que se retire la fracción tercera del artículo 21 y que a hora de trabajo pueda uno tomarse dos o tres cerveceras sin ningún problema y sin sentir que está faltando alguien a la ley.

La respuesta de todos los demás fue de risa, burla y le respondieron con un “salud”. Obviamente la propuesta no fue aprobada y eso quiere decir que no podremos hacer de los lunes un viernes de inicio de semana. Pero las risas no faltaron ¿he?.

