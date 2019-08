"Sco pa tu manaa": El significado de la misteriosa frase que se hizo viral en Twitter

Una confusión se ha vivido entre algunos twitteros en los últimos días. La razón es que una frase específica ha estado protagonizando varias publicaciones. Muchos no saben qué significa ni han hallado un patrón en su uso, pues acompaña diversas imágenes de cualquier temática. La frase en específico es "Sco pa tu manaa".

Pocos adivinarían su origen, pues proviene de una canción de un grupo musical africano. Los ganeses de Kawoula Biov publicaron hace unos meses una canción llamada "Daavi Ne Ba". Dicha pieza tiene un ritmo frenético con varios versos dichos a gran velocidad. Por supuesto, allí es mencionada "Sco pa tu manaa".

Estas características generaron que en Youtube se hicieran videos titulados con "Skopatomama Challenge". En estos la gente trataba de seguir la letra al mismo ritmo de la canción. Así, la frase empezó a ser conocida.

Curiosamente hubo gente que señaló que "Sco pa tu manaa" tenía un significado similar en varios idiomas. Se dice que en la lengua hawaiana quiere decir "¿Qué experiencia te recuerda esto"? No pasó mucho tiempo sin que la gente escribiera estas palabras acompañadas de una imagen.

Esta práctica se empezó a difundir en redes sociales. Tanto así, que el significado comenzó a variar un poco pero sin perder su esencia. "Sco pa tu mamaa" se ha estado utilizando para pedir opiniones, preguntar sobre experiencias, sugerencias y pensamientos.

En otras palabras, si ves una imagen acompañada con "Sco pa tu manaa", responde lo que se te venga a la mente.

Literalmente cualquier cosa puede acompañar a esta frase. Según Knowyourmeme, las primeras publicaciones que comenzaron a circular fueron la de un zapato, un peinado y hasta una captura de pantalla de Grand Theft Auto Vice City.

Se podría decir que no tiene mucho sentido, pero es una dinámica más que se ha hecho viral para generar interacciones. Estas son algunas de las publicaciones que han circulado recientemente:

if i see another one of those “sco pa tu manaa” posts on my tl yall getting BLOCKED pic.twitter.com/2L8SOr5X7R

— brie is BACK ً (@3000arcs) July 31, 2019