Samsung lanzó una nueva tablet con Spotify y YouTube Premium gratis

Al menos por unos meses.

Samsung anunció la nueva Galaxy Tab A 8.0, una tablet bastante simple y de especificaciones bajas, pero que viene con las versiones Premium de Spotify y YouTube, al menos por un par de meses, lo que le da un valor extra.

Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla de 8 pulgadas a 1280×800 pixeles

Procesador Exynos Quad Core a 2.0GHz

2 GB de RAM

32 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Batería de 5100 mAh con carga rápida vía USB-C

Parlantes estéreo

Android 9 (Pie)

Como pueden apreciar, ni en diseño ni en tripas destaca mucho, por lo que podemos inferir que su rango de competencia está a la altura de, por ejemplo, las tablets de Amazon, que son para uso súper casual o para niños, de hecho, Samsung tiene una interfaz especial pensada para ellos en Android Pie.

Su precio aún se desconoce, pero podemos inferir que no será cara. Su fecha de lanzamiento tampoco se ha dado a conocer. Es como si Samsung hubiese querido mantener en el mayor silencio posible este lanzamiento. Si hacemos una apuesta, creemos que rondará los 200 dólares, no mucho más y no creemos que menos, también es fácil de predecir que podría venir de regalo con la compra en preventa de algún lanzamiento futuro, como el Note 10, por ejemplo. El tiempo dirá si nos da la razón.