Samsung se desata y el Note 10 tendría la carga de batería más rápida que existe

La carga de batería más rápida que haya existido en un smartphone, eso es lo que promete la última filtración del Galaxy Note 10 de Samsung.

De acuerdo a los rumores la carga conectada sería de 45W, que supera a la del P30 Pro que es de 40W, mientras que la inalámbrica será de 20W en un cargador especial que venderá la compañía.

According to my sources:#GalaxyNote10Plus = 6.8-inch Infinity-O AMOLED, SD855+ or Exynos9825 (7nm), 8GB RAM + 256GB ROM, 12MP Wide + 16MP Ultra Wide + 12MP Zoom + DepthVison ToF, 4300mAh with 45W charging + 15W PowerShare + 25W charger, UFS3.0, S-Pen with "Air Actions" gestures.

— Steve H.McFly (@OnLeaks) July 23, 2019