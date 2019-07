Biva, la aplicación colombiana que te ayudará a cuidar de tu salud

Biva surgió como una app que ayuda a recordar la hora en que hay que tomarse la medicina, pero también ofrece otras opciones para monitorear la salud.

Es bien sabido que la medicina ha logrado transformar significativamente nuestras vidas. Tan solo es ver la longevidad a la que hemos alcanzado como raza y las numerosas soluciones que surgen todos los años. Teniendo esto en cuenta, cualquiera puede preguntarse: "¿por qué los tratamientos están teniendo la efectividad que se supone deberían tener en nuestra salud?" Increíblemente la respuesta iría más allá de la propia ciencia.

Desde hace años la OMS ha estado denunciando un problema gigantesco que pocos sospechaban. El organismo señala que el incumplimiento de los tratamientos de enfermedades crónicas en el mundo es altísimo. En 2003 las cifras del correcto cumplimiento de tratamientos en países desarrollados era de solo un 50%. Naturalmente en países subdesarrollados la cifra podía caer por debajo de la mitad de esa cifra.

Pensando en eso, en 2016 el colombiano Jaime Correa junto a unos socios deciden crear la aplicación móvil Biva. El propósito de esta no es nada más que poder ayudar a mantener en buen estado la salud de un paciente que tenga que llevar tratamientos estrictos. Esto, por medio de notificaciones y anotaciones del estado físico de una persona.

Actualmente la aplicación está disponible para Android y iOS. Si bien comenzó funcionando entre el público colombiano, poco a poco ha estado llegando a otros países de la región. Así, ya ha ganado usuarios en México, Ecuador, Perú y Chile.

¿Cómo funciona?

Aprender a usar esta aplicación no es tan complejo. En la pantalla principal habrá un estado que indicará el cumplimiento de las citas y los tratamientos que se tienen actualmente.

Para llevar registro de un tratamiento, solo se debe oprimir en botón correspondiente que se ubica en la esquina inferior izquierda. A continuación se oprime "Agregar Tratamiento" y se busca el medicamento que se debe consumir. La misma aplicación da una lista de sugerencias, pero también se puede personalizar un nombre. Seleccionado el medicamento, se dan especificaciones como cuántas veces hay que tomarlo, a qué hora, qué días y a qué horas hay que tomarlo. Si no es un medicamento, también se puede programar una terapia o una práctica.

Un proceso muy similar se da cuando se crea una cita. Tanto con los tratamientos y las citas la aplicación se encargará de enviar notificaciones para recordarle al usuario. Más vale responder, pues la aplicación insiste varias veces hasta señalar el cumplimiento o no del deber.

También existe un historial de signos y síntomas. Con esto puedes llevar registro exacto de cómo te has sentido en los últimos días. Por ejemplo, cómo ha estado tu peso, tu temperatura, presión arterial, etc. Además, si tienes acceso a la información, puedes registrar glucosa, hemoglobina, INR, dolor, estado de ánimo, mareo, desmayos, somnoliencia, sangrados, etc.

Algo interesante de esta aplicación de salud es poder agregar a los médicos a la lista de contactos. Así, ellos podrán revisar constantemente las anotaciones de los síntomas de los pacientes. Aunque no revisen los perfiles hasta la cita en físico, en el momento del encuentro servirá para ver exactamente cómo ha estado el paciente en vez de recurrir a su memoria. No solo esto, sino que también podrá agendarle al paciente la siguiente cita.