Saint Seiya de Netflix: una grata sorpresa que moderniza todo y molestará a muchos [FW Opinión]

Una serie animada de Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya: Knights of the Zodiac) para las nuevas generaciones occidentales. Es perfecta para ellos, pero los fans de antaño puede que no la amen.

SIN SPOILERS: el presente artículo de opinion sobre Saint Seiya: Knights of the Zodiac no contiene spoilers detallados sobre la trama. Pero vamos, no es la primera vez que cuentan la misma historia.

A todos nos tomó por sorpresa cuando Netflix anunció la producción de Saint Seiya: Knights of the Zodiac. Ya que se trata de un anime de culto para buena parte de Europa y América Latina; de modo que la creación de una serie animada en CGI levantó muchas dudas.

Pero con el antecedente incómodo de la película Saint Seiya: Legend of Sanctuary los fans de la vieja guardia estaban cargados de incertidumbre.

Ya que la adaptación del material original había sido más que cuestionable. Y el primer avance oficial de la serie parecía apuntar a que sería más de lo mismo.

Fue bajo este contexto que el pasado fin de semana se estrenó la primera temporada de Saint Seiya: Knights of the Zodiac, y tenemos muchas cosas qué comentar.

Una franquicia de capa caída

Los días de gloria de Los Caballeros del Zodiaco han quedado tal vez demasiado lejos. Desde el estreno del anime en 1986, hace 33 años, hemos visto varios puntos altos y bajos en la popularidad de la franquicia.

En Japón se mantuvo como un éxito de culto de perfil discreto desde su inicio. Pero en América Latina y Europa se produjo una verdadera explosión de fanatismo por el anime. Mismo que ayudó a mantenerlo vivo durante bastantes años.

Lo cierto es que tal vez su último momento de furor se vivió justo antes del estreno de Saint Seiya Tenkai-hen Josō ~Overture~ en 2004. La también conocida como Obertura del Cielo representaba la promesa de continuar la historia bajo la visión original de Masami Kurumada.

Reuniendo al equipo legendario de producción detrás de los mejores momentos previos de la saga todo parecía configurado para lograr algo legendario. Pero la cinta no funcionó, ni entre los fans, ni con la crítica.

Lo que detonó un periodo errático donde los videojuegos para la PlayStation ha sido tal vez el producto más popular entre la vieja guardia.

Pero ha habido muchas novedades sobre Los Caballeros del Zodiaco en los últimos 15 años. Ahí tenemos a Omega, The Lost Canvas, Soul of Gold, Saintia Sho y el anhelado pero lento arco en manga de Next Dimension entre muchas otras cosas.

Sin embargo Toei parece obsesionado con siempre regresar a los primeros momentos de la trama.

La saga del Santuario desde el Torneo Galáctico, pero para nuevas generaciones

Vamos a ser honestos, Saint Seiya: Knights of the Zodiac nos gustó bastante. Aunque estamos conscientes que habrá muchas personas inconformes con lo que sucede ahí.

Basta con ver los primeros minutos del episodio inicial para darnos cuenta que esto no es un remake en sentido estricto.

Se trata más bien de un retelling, tal vez un reboot, en donde se narran todos los hechos de la saga del Santuario desde el Torneo Galáctico.

Pero el orden de los hechos, el origen de algunos personajes, sus motivaciones y hasta su género son modificados para darle mayor agilidad y coherencia para nuestros días actuales.

No debemos perder de vista que el anime de Los Caballeros del Zodiaco es un producto muy distintivo del periodo de tiempo en el que surgió.

Con la violencia explícita, toneladas de sangre, un diseño dinámico de personajes, alto drama y una banda sonora con guitarras, secciones de viento y sintetizadores; estamos ante un anime cuya combinación de elementos le da una identidad única y perfecta… para algo de hace 33 años.

Toei aquí no busca repetirse en su totalidad, ni darnos una copia al carbón en Full HD y con animación 3D.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac es a todas luces un esfuerzo por introducir la franquicia ante el público joven norteamericano.

Es por ello que vemos que toman varios elementos prestados de otras producciones populares en Estados Unidos; tanto en CGI como en 2D, para rearmar la historia de origen de estos personajes en un contexto moderno.

Desde Digimon hasta Gravity Falls. Los guiños homenajes y elementos emulados están ahí. Fusionados de manera muy funcional con la esencia de Saint Seiya.

No es para ti, viejo

Resulta astuto cómo rellenan algunos huecos argumentales que vistos en la infancia pasaban desapercibidos; pero que ahora resultaría absurdos de seguir ahí. Crean nuevos personajes para darle mayor sentido, así como mejor dinamismo a la trama y las amenazas.

Así que podría decirse que en general esta serie es una sorpresa. Apuntaba para ser un desastre y en su lugar en un producto de entretenimiento que cumple su cometido.

Nuestra recomendación es ver el doblaje en inglés. Por desgracia la versión en español tiene una calidad que va entre lo irregular y lo terrible. Sobre todo con quién haya sido la persona que interpreta a Seiya.

Su trabajo dista de ser algo profesional, y sólo plantea la duda sobre cómo obtuvo el trabajo.

Quienes busquen el mismo anime que vieron hace varias décadas podrán terminar decepcionados o molestos. Este Saint Seiya no es para ellos.

Pero resulta una entrada perfecta para iniciarse en esta franquicia que tiene mucho por ofrecer.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac está disponible en Netflix.