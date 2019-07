Lágrimas en la lluvia: Falleció Rutger Hauer el replicante de Blade Runner

El actor holandés Rutger Hauer murió a los 75 años de edad, dejando como legado uno de los monólogos más importantes en la historia del cine con Blade Runner.

Blade Runner y la cultura general han perdido a uno de sus más emblemáticos personajes, ya que según informó Variety, el más famoso replicante de la historia, Rutger Hauer, falleció a los 75 años.

Su agente, Steve Kenis, confirmó la muerte del interprete de uno de los monólogos más importantes en el filme de Ridley Scott, conocido como Lágrimas en la lluvia.

Replicante ROY BATTY: “Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: Naves de ataque en llamas más allá de Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.

Rutger Hauer murió el pasado 19 de julio y su entierro ya se realizó en Holanda.