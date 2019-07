Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David: Encuentran ciudad perdida dónde se refugió de Saúl

El Rey David, quien fuera uno de los grandes patriarcas y líderes de los judíos y que en la Biblia fuera el guerrero vencedor contra el gigante Goliat, tuvo que escapar de la persecución del monarca Saúl y se escondió en Siclag por 14 meses, ciudad perdida que ahora se encontró por obra y gracia de excavaciones de la facultad de Arquitectura de la Universidad Hebrea.

El equipo fue liderado por Yosef Garfinkel y Saar Ganor, de la Autoridad de Antigüedades, y Kyle Keimer y Gil Davis, de la Universidad de Sídney.

