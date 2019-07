Una pulsera ideal para deportistas y a bajo precio: Review del Samsung Galaxy Fit e [FW Labs]

Probamos en detalle la nueva apuesta deportiva lanzada por Samsung, donde la empresa quiere entregar todo lo mejor para los fanáticos del fitness.

Durante los últimos años, la cultura deportiva fitness ha tomado fuerza para muchas personas y esto es algo que muchas compañías han notado, por ende, están lanzando diversos productos enfocados para este tipo de actividad. Sin embargo, Samsung está buscando desmarcarse de la competencia presentándonos un reloj cómodo, eficiente y a un precio más que tentador: el Galaxy Fit e.

Contaremos nuestra experiencia utilizando esta pulsera deportiva; la probamos tanto haciendo actividad física y también como si fuera un reloj común y corriente de uso diario, pero con algunas características mejoradas.

A continuación te dejamos las especificaciones del reloj:

Pantalla: 0.95 pulgadas (AMOLED)

Resolución: 240 x 120 pixeles

Densidad de pixeles: 282ppp

Procesador Cortex M33F 96 MHz + M0 16 MHz

Sistema operativo: Realtime OS

Almacenamiento. 32MB

Sensor de ritmo cardíaco: Sí

Batería: 120mAh

Experiencia de uso

Como era de suponerse, probamos este nuevo Samsung Galaxy Fit e donde realmente tiene que hacerse, haciendo deporte por varios días, además de complementarlo como equipamiento de ayuda. La experiencia que hemos tenido con este dispositivo ha sido en general bastante buena.

La opción de contar con sensor de ritmo cardíaco, el cual realiza un trabajo bastante certero, ayuda al momento de realizar actividad física, ya que puedes mantener totalmente controlado el registro de tu pulso, registrando tus propios datos. Además, cuando conectas el dispositivo con la app Samsung Health, esta guarda toda tu actividad física, además de medir tus horas de sueño, algo que en general se agradece.

Dentro de la aplicación existe un registro donde puedes ver gráficos que ayudan a entender mejor cómo duermes, además de permitir llevar un control de tus horas de sueño, algo a lo que en un principio no le presté mucha atención, pero con el paso de los días claramente se va haciendo útil. Entre todas las opciones que tiene, el registro exacto de los pasos que haz dado durante el día también es un punto digno a destacar.

La nueva pulsera inteligente cuenta también con un sistema que te permitirá mantenerte conectado siempre, ya que al tener tu smartphone lejos de ti, podrás observar y recibir todas las notificaciones que lleguen a tu móvil directamente en tu reloj, pero solo podrás verlas, no responderlas.

Diseño a toda prueba

Este nuevo reloj de Samsung cuenta con resistencia con certificación militar y también incluye la característica de ser resistente al agua, por lo que podrás usarlo en algún deporte extremo o incluso debajo de la lluvia sin problema alguno. Eso si, aunque este sea sumergible hasta los 50 metros, no es recomendable utilizarlo para actividades deportivas como la natación o el buceo.

Una cosa a destacar es su gran comodidad, ya que el diseño es ergonómico y no produce molestia alguna al llevarlo puesto en la muñeca, haciendo que este sea cómodo y agradable al utilizarlo en el día a día. Esta banda deportiva contiene además un sensor de movimiento con el cual puedes solo hacer el gesto de observar el dispositivo y la pantalla se encenderá de forma inmediata.

La duración de la batería es uno de los puntos a mejorar, porque no es mala, pero no es la mejor dentro de su rango. Este equipo nos entregó una autonomía de 3 a 4 días , dependiendo si teníamos desactivado el control de ritmo cardíaco. Esto puede mejorar, ya que uno no recuerda cargar este dispositivo todos los días y es necesario entregar por lo menos 2 días más de autonomía, basado en lo que he probado en otras marcas.

Palabras al cierre

La nueva banda deportiva Samsung Galaxy Fit e es un producto enfocado totalmente a los deportistas, donde todas las necesidades de los amantes del fitness estarán cubiertas.

Si necesitas una pulsera que puedas vincular directamente con tu móvil, observar las notificaciones que recibes, llevar un registro de tus horas de sueño, tus pasos y el ritmo cardíaco, esta pulsera es para ti.

La nueva Samsung Galaxy Fit e la puedes encontrar al precio de CLP $30.000 en los diversos retail del país.