Una mezcla para el alto rendimiento: Review de las Nike Zoom Pegasus Turbo 2 [FW Labs]

Dos en uno.

El año pasado Nike decidió tomar su espuma Zoom, que se caracteriza por entregar una media suela súper blanda y ponerla encima del React, su nueva tecnología que tiene más rebote. El resultado gustó, se vendió bien y fue un hit. Hoy tenemos la nueva versión, las Nike Zoom Pegasus Turbo 2.

El nombre es un poco largo y es que sí, hay un poco de confusión con los nombres de la marca de Beaverton. Hay que considerar que esta es la secuela directa de las Nike Pegasus 35 Turbo. Ok, olvidémonos de los nombres y vamos a la acción.

La silueta es clásica, al menos en la parte alta, donde tenemos una bota de material hiper respirable (tanto que en invierno te puede dar un poco de frío) y una lengüeta sin acolchado, que además no está atada al cuerpo del zapato, solo abajo, "a la antigua". Es una decisión extraña por parte de Nike, pero hay que recordar que es un calzado primordialmente de rendimiento y es ahí donde muchos runners prefieren eso, para más personalización y menor peso.

El apoyo del talón, aunque no se ve, es súper estable y duro, lo que es perfecto para correr y corregir la pisada, aunque para mi gusto puede que la zapatilla tenga mucho "drop" ¿Has sentido que te pones un sneaker y sientes como que te "obliga" a correr? Eso es el "drop", la diferencia de altura entre el talón y la puntera.

Lo anterior se compensa por la masiva cantidad de Zoom que hay en el arco, que las hace exquisitas incluso para uso casual. Si eso lo mezclamos con el React, que es el que está más cerca del suelo, tenemos una experiencia que en un principio es como andar sobre un marshmallow o malvavisco, pero que después te da la estabilidad y rebote suficiente para que no te agote las pantorrillas, mientras tus rodillas y cadera agradecen la amortiguación de los impactos.

La punta trasera

La parte trasera de la media suela termina en una punta que, a pesar de buscar y buscar, no le he encontrado un significado más allá de lo estético y puede que no a muchos les guste, pero sin duda le da un lenguaje de diseño reconocible y que entre los corredores ya reconocen. Su suela mantiene el mismo diseño del año pasado, que es más que correcto en pos de tener un buen agarre en superficies urbanas.

Estéticamente elegimos el modelo en el color que Nike lo está promocionando, en esta suerte de verde lima que es ideal para la calle y el deporte, aunque sea un poco más difícil de combinar en el uso casual. Particularmente me gustan mucho los detalles del talón que hacen alusión a los tiempos de carrera, le ponen estilo sin perder la simpleza (segunda foto).

Creo que por lo blandas que son, se posicionan sin duda como uno de los lanzamientos del año tanto en el mundo del running como en el casual, donde si tienes la oportunidad de verlas en tiendas y probártelas, entenderás a qué me refiero cuando hablo de estar en un malvavisco, pero sin perder estabilidad. El lanzamiento coincide con que la marca del "swoosh" será el sponsor técnico de la Maratón de Santiago, teniendo a toda esta nueva línea como zapatillas oficiales.

Las Nike Zoom Pegasus Turbo 2 ya están disponibles en línea como en tiendas Nike físicas.