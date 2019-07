El santo grial de "los que saben": Review de las New Balance 990 v5 [FW Labs]

Una zapatilla clásica, con cultura pop detrás y extremadamente cómoda.

Desde mi última visita a Washington me di cuenta de algo: el mundo de las zapatillas allá tiene un rey indiscutido, y es uno que estaba completamente fuera de mi radar. New Balance comanda las calles y las 990 v5 son el santo grial.

Pero qué pueden tener de especiales estos sneakers que se parecen a los que podía usar tu profesor de matemáticas en la escuela, pues bueno, exactamente eso. New Balance promociona a su tenis gama alta bajo la siguiente frase: "Usada por modelos en Londres y papás en Ohio".

Sucede que en la costa este de Estados Unidos, New Balance fue un signo de bienestar económico o de poder en los 80 con el lanzamiento de este modelo, siendo de los pocos de la época que costaban 100 dólares, que en ese entonces era extremadamente alto (hoy cuestan 170 dólares aproximadamente). En ciudades como Washington, Philadelphia, Nueva York y Boston, entre otras, eran el objeto de deseo absoluto.

Este es un modelo que se niega a cambiar su esencia, a pesar de que todos los mercados se mueven hacia allá. Son hechas en Boston y se enorgullecen de aquello, cada detalle es confeccionado a mano, sus materiales son de extrema calidad y pasan por un riguroso chequeo para que todos los pares estén perfectos. Además, son personalizables en la tienda online norteamericana, siendo de los pocos calzados deportivos que puedes mandar a hacer en ancho, standard o angosto, dependiendo de tu pisada.

Tomemos en cuenta que siendo un modelo tan amado por gente de "cierta edad", debes considerar que la pisada no puede ser plana como en unas Vans o con mucho "drop" (inclinación) como en una zapatilla para correr (aunque esa fue su misión principal cuando se lanzaron, ahora son de "lifestyle"), lo que junto a la cantidad grosera de espuma y otros rellenos alrededor de la bota, es ideal para gente con problemas a la espalda o para caminatas largas.

Hay que pensar que esta silueta ha sido la elegida por millones (como Barack Obama o Steve Jobs, con algunas variaciones) como su favorita por algo, es extremadamente durable y cómoda.

Sobre lo último, me había mal acostumbrado a tener como sinónimo de eso que fueran blandas, y vaya que estaba equivocado. Porque claro, usar una zapatilla más moderna, con React por ejemplo o Boost, es una experiencia parecida a la de andar en resortes, lo que es muy agradable por un rato, pero si te toca estar de pie todo el día puede ser un desagrado al final de cuentas. Es ahí donde este modelo inaugurado en 1980 hace su trabajo, ser blandas, pero no mucho para no fatigarse, ser extremadamente estables, combinar con casi todo y ser de altísima calidad.

No son baratas en comparación a los modelos de la misma de la marca, y es más, cuando hay ofertas, por lo general estas no bajan de precio. Hay que pensar que tienen su público cautivo y que pase lo que pase, cuesten lo que cuesten, jamás las van a cambiar. Yo al menos ahora entiendo las razones.