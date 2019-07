El inventor del retweet se arrepiente profundamente de su creación: "Entregamos un arma cargada a un niño de 4 años"

El desarrollador Chris Wetherell dio una entrevista en BuzzFeed donde habla sobre el fallido uso que le han dado al retweet desde sus orígenes.

Se llama Chris Wetherell, es desarrollador y su principal creación es el botón de retweet que permite a millones de usuarios de la red social Twitter viralizar contenido sin parar.

Sin embargo, a varios años de su creación, Wetherell ya no está tan seguro de si su implementación fue positiva.

"Podríamos haberle entregado un arma cargada a un niño de 4 años. Eso es lo que creo que realmente hicimos".

Para qué estaba pensado el retweet y en lo que se transformó

Una de las cosas que recalca Jack Dorsey y el mismo Wetherell es que el RT se pensó originalmente para elevar las voces de los usuarios con poca representación en Twitter.

"Tenía un multiplicador de fuerza que otras cosas no tenían. Hablaríamos de terremotos. Hablamos sobre estas situaciones de primera respuesta que siempre fueron positivas y mostramos dónde estaba la humanidad en su mejor momento".

Sin embargo, la falta de reflexión de los usuarios, sumado a la propagación de noticias falsas y del fraude en las elecciones de Estados Unidos, generó una serie de usos que la gente de la red social del pajarito azul no se esperaba.

"Me di cuenta de que no se trataba de un pequeño subconjunto de personas que actuaban de manera aberrante. Esto podría ser la forma en que se comportan las personas. Y eso me asustó mucho", sostuvo Wetherell.

Las soluciones para el RT

Una de las cosas que se proponen en el artículo de Buzzfeed sobre qué se puede hacer con el RT, es preparar mejor a la gente.

John Montgomery, vicepresidente ejecutivo global para la seguridad de GroupM, dio un acercamiento: Sólo dejar hacer RT cuando se compruebe que el usuario entró al link de la publicación.

“Mientras más usuarios vean la información que les interesa, más tiempo pasarán en la plataforma; se generarán más visitas, y esto crea el potencial de mayores ingresos publicitarios ”, sostuvo.

Wetherell por otro lado tiene una reflexión final acerca de su creación.

"Recuerdo que un día pensé específicamente en esa frase: ponemos el poder en manos de las personas. Pero ahora, ¿qué pasa si simplemente lo dices de forma ligeramente diferente? Oh no, ponemos el poder en manos de las personas".