Gobierno de Chile regalará una réplica de la cápsula Fénix a invitados

Hasta con el "papelito".

El Ministerio de Minería de Chile le regalará a los asistentes a la Apec minera una réplica no exacta de la famosa Cápsula Fénix.

En agosto de 2010, 33 mineros quedaron atrapados en un yacimiento minero en Chile. El Gobierno, al pasado un tiempo decidió no seguir buscándolos, pero las protestas de familiares impulsaron a que dieran con los hombres. Tiempo después, con un esfuerzo de ingeniería aplaudido a nivel mundial y una cobertura mediática que recorrió todo el globo, fueron rescatados usando cápsulas cilíndricas.

En conmemoración del hito, nos enteramos a través de LUN, que los asistentes tendrán este curioso souvenir:

Ahora, cabe mencionar que el diseño de la cápsula se inscribió en 2013 y por lo mismo el creador del regalito se defiende diciendo que no es igual. Tiene 4 ruedas en vez de 6, no tiene puerta ni tanques de oxígeno y viene sin un minero (use su figurita de acción preferida).

Además. viene con una réplica del famoso "papelito" con el que supieron que los mineros estaban vivos y que posteriormente el presidente Piñera se paseaba mostrando por todo el mundo, con reparos de la Primera Dama.

Curioso juguetito. Quizás en la soledad de su oficina, cuando ya todos se van, el Presidente juega a revivir el rescate en su escritorio.