Red Neuronal ve Star Wars: The Last Jedi y no la entiende

Otra prueba de que el Episodio VIII de Star Wars: The Last Jedi no es la mejor película de la historia.

Para muchos es un hecho a estas alturas que el Episodio VIII de Star Wars: The Last Jedi fue el culpable de poner en totales predicamentos a la franquicia.

Sin embargo hay quienes aún defienden la cinta por su determinación a derribar el propio canon de la saga y dar paso a una nueva narrativa.

Derivado de estos pleitos los fans y hombres de ciencia no han perdido la oportunidad de mezclar sus pasiones para montar experimentos que generan aún más materia de discusión en torno a Star Wars: The Last Jedi.

Descubren "fail" en The Last Jedi en escena clave de la película El error que se descubrió en The Last Jedi es justo en medio de la escena más épica del relato de Rian Johnson. Mira acá el fail.

Eso fue justamente lo que sucedió con Janelle Shane y su último proyecto de Inteligencia Artificial. En donde utilizó los algoritmos combinados de DeepLab y SPADE para que viera el Episodio VIII e interpretara lo que había en pantalla.

El resultado de DeepSPADE fue contundente y motivo de mucha risa: sucede que la IA no entendió en lo absoluto de qué trataba The Last Jedi y lo que proceso no tiene sentido.

La plataforma analiza escenas completas de la película y a partir de ahí las reconstruye completamente con sus propias imágenes, y etiqueta cada elemento para describirlo, en teoría.

Pero para el caso de esta cinta de Star Wars el resultado es algo digno de una pesadilla.

Director de The Last Jedi se defiende ante las críticas Rian Johnson cree que todos creen cómo hacer una buena película de Star Wars.

Next, SPADE has to paint a picture just from DeepLab's labeled image. It sees person with a baseball bat, so it looks a lot like it tried to paint Luke in a baseball jersey. pic.twitter.com/YMMPr55kCx — Janelle Shane (@JanelleCShane) July 25, 2019

I like this sequence. DeepLab didn't detect the lightsabers & decided the ground was snow. (And also a surfboard). Trying to recover the original image, SPADE looked at all the snow & decided to put Luke and Kylo in snowsuits. pic.twitter.com/vWruCgcIyw — Janelle Shane (@JanelleCShane) July 25, 2019

Por ejemplo, en la escena climática del duelo entre Kylo Ren y Luke Skywalker, DeepSPADE pensó que el sable de luz de cada uno en realidad son un bate de béisbol.

El punto más divertido es que los trajes de los Jedi cree que son trajes para caminar en la nieve. Entonces al procesar el duelo lo reimagina como un par de tipos gordos muy abrigados peleando con bates.

Lo cierto es que muchos creerán que se trata de una película mucho más interesante que la que terminaron viendo en el cine.