Te recomendamos estas películas, series y documentales sobre el Apolo 11 y la llegada a la Luna

Si quieres conmemorar la llegada del hombre a la luna de alguna forma, puedes hacerlo desde el sillón.

En FayerWayer te queremos dar un par de recomendaciones para conmemorar la llegada del hombre a la Luna de la manera más cómoda. Por eso, recopilamos películas, documentales y series que tratan sobre la llegada (o la no llegada) del Apolo 11 en 1969. Te dejamos una selección que te dejará ocupado por un rato, para que puedas empaparte del espíritu lunar:

Apollo 13 (1995)

El Apolo 13 fue la séptima misión tripulada del Programa Apolo, y la tercera con el objetivo de alunizar. Como ya es sabido (spoiler) fue una misión fallida. Este film de ficción, basada en los ya mencionados hechos (reales) es un clásico del espacio. Dirigida por Ron Howard, puedes ver a Tom Hanks en el protagónico pasándolo pésimo. Una buena excusa para revivir una de las frases más recordadas del cine: "Houston, tenemos un problema". La encuentras en Amazon Prime Video y en Tienda Fílmico (Paseo Las Palmas 2209, local 018, Providencia, Región Metropolitana, Chile) en formato DVD y Blu Ray.

Conspiracy Theory (Teoría Conspirativa, 2001)

El gobierno estadounidense fingió el aterrizaje lunar de 1969. ¿No estás convencido? Bueno, si le entregas 44 minutos de tu tiempo a Netflix, quizás te puedes convencer. En esta serie documental producida por Fox, se utiliza evidencia fotográfica y otras pruebas para probar que todo fue una farsa. ¿Real? ¿Falso?… Quién sabe. Lo importante, es pasarlo bien un rato. A ver si logran convencerte.

Moonbase (1997)

Una película de ciencia ficción clase B con pésimos reviews: ¿qué podría salir mal?. Los delincuentes más peligrosos del universo escapan, y llegan a la base lunar de manejo de desechos. Para colmo, abajo de la superficie lunar está lleno de armas de destrucción masiva, objetivo de los fugitivos para lograr volver a la Tierra. Pero no contaban con que el Comandante John Russell hará todo lo posible para salvar a su equipo y al planeta. Puedes ver esta joyita en Amazon Prime Video.

Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo (Misión Control: Los héroes anónimos del Apolo, 2017)

Siempre el enfoque sobre la llegada a la luna se centra en los astronautas, pero la verdad es que ellos no lo hicieron solos. Este documental, que encuentras dentro del catálogo de Netflix, cuenta la historia del equipo en Mission Control. Con una combinación de imágenes de archivo y entrevistas actuales, este documental te muestra los obstáculos y miedos que vivió el equipo en la sala de control del Apolo 11. Vale la pena.

Apollo 11 (2019)

Esta película documental se enfoca en la misión del Apolo 11 (duh), pero la gracia es que está realizada únicamente con material de archivo. Incluso, tiene una película de 70 mm inédita. Cuando decimos únicamente, lo decimos en serio. La película no tiene narración ni entrevistas. Se estrenó en enero de este año en Sundance y obtuvo excelentes críticas. Se estrenará en julio, y puedes verlo por Google Play y Youtube.

From the Earth to the Moon (2019)

Realmente aún no está disponible, pero HBO anunció su estreno para el 20 de julio. Se trata de una remasterización de la recreación del programa Apolo, original de 1998. La miniserie de HBO (producida por Tom Hanks) tiene la gracia de que no solo se centra en los astronautas, sino que en TODA la historia alrededor. Tiene excelentes críticas y su reestreno es en honor al aniversario 50 del aterrizaje del Apolo 11 en la superficie lunar. Estará disponible en HBO go.