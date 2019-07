Reboot de Mortal Kombat tendrá Fatalities y será de clasificación adulta

Vivimos en un mundo donde Detective Pikachu es la segunda película basada en un videojuego más taquillera de la historia. Algo que podría pegarle en el orgullo a más de un gamer. Pero este orden pronto podría cambiar. Gracias al reboot de Mortal Kombat.

Hace unos días descubrimos que por fin habían fichado al actor que se encargará de interpretar a Sub-Zero. Tal vez el personaje más popular de la franquicia.

La noticia del casting fue tomada de forma positiva por los fans, gracias a los antecedentes de Joe Taslim en cintas como The Raid y Fast & Furious 6. Pero había una gran duda flotando en el aire: cuál sería la clasificación de la película.

Durante días se habló de este asunto en redes sociales y el relativo silencio del equipo de producción disparó los temores de que otra vez veríamos una película accesible para todo público y por ende menos violenta que los juegos.

Pero Greg Russo, responsable del guión de la película acaba de salir esta noche pasada en su cuenta de Twitter para revelar que no será así. El reboot de Mortal Kombat será de clasificación R, para público maduro y tendrá FATALITIES.

Since it's already been stated by other members of the team, I'm gonna put this one to bed. MK WILL be R-Rated and for the first time EVER, FATALITIES will FINALLY be on the big screen (and no I'm not gonna say which ones) You'll just have to wait for the movie & see!!! 😉 pic.twitter.com/aVTewH4t28

— Greg Russo (@WriterRusso) July 12, 2019