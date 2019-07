Quentin Tarantino: si dirijo Star Trek debería ser mi última película

El director revela que no abandona la idea de dirigir una cinta de Star Trek, aunque eso represente el cierre de su carrera.

Desde hace dos años corre el inquietante rumor de que el legendario director Quentin Tarantino podría encargarse de una futura película de Star Trek.

Todo empezó como un chiste retorcido, pero conforme han avanzado los meces el rumor tomó fuerza y se volvió una posibilidad real. Remota, pero real.

Ahora, para sorpresa de todos Quentin Tarantino ha hablado directamente sobre el asunto en entrevista para Cinema Blend, con motivo del estreno de su nueva cinta Once Upon a Time in Hollywood.

En donde el muchacho abordó la circunstancia que volvía más improbable el hecho. Hace bastante tiempo el director anunció que tras dirigir su décima película se retiraría del negocio. De modo que sí se llegase a poner tras las cámaras en Star Trek esa sería su última:

Supongo que tengo un loophole, [si] la idea fuera inventarme una escapatoria a esa promesa. En donde podría decir “Star Trek no cuenta. Puedo dirigir Star Trek pero mi última película tiene que ser una original. Pero la idea de haberme fijado 10 películas no es la de salir con esta clase de pretextos. En realidad pienso que si voy a hacer Star Trek en verdad debo comprometerme con ello y sería entonces mi última película. No sé si lo voy a hacer, pero podría suceder.

Las posibilidades de que Tarantino termine dirigiendo una cinta de esta franquicia multimillonaria son cortas.

Sin embargo, existe la firme posibilidad de que termine desarrollando algún libreto que termine siendo adaptado por otro directo.

Sucedió al principio de su carrera con resultados disparejos y podría volver a repetirse la situación.