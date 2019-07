Aprende cómo proteger con password tus chats de WhatsApp en simples pasos

Algunos conocen este truco pero lo guardan en secreto. Otros se han aprovechado de él y es hora de que todos lo sepan: Se pueden proteger tus conversaciones de WhatsApp con password o contraseña.

Muchos soñaban con algo así y ya está disponible de manera oficial y nativa en la aplicación, donde los pasos son tan simples como hacer lo siguiente: Vas a configuración, privacidad, bloqueo de pantalla y listo. Puedes elegir que se solicite siempre la clave, o después de 15 minutos o una hora.

De momento está disponible de manera oficial solo en los iPhone, por lo que puedes usar Touch ID o Face ID para mayor comodidad, lo que te hace que todo sea aún más simple.

You can now lock your WhatsApp chats. Cheaters let’s unite 🧡

